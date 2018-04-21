تبوك 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيبدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك غداً, العمل على حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعي صالات خدمات العملاء بمكتب العمل الرئيس وجميع المكاتب التابعة في محافظات المنطقة، وبدون حضور المراجع مما يسهل على الجميع الحصول على الخدمة دون عناء .وأوضح مدير فرع الوزارة بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة عبر موقع الوزارة الإليكتروني الذي سيسهل على الجميع تقديم الخدمة لهم بالشكل الذي يليق ، مع الأخذ بأهمية الالتزام بالمواعيد، مشيرا إلى أن مكتب العمل بجميع فروعه سيبدأ بإتاحة هذه الخدمة للجميع بدءً من يوم غد حرصا من إدارة الفرع على تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن بدون تأخير ، وكإجراء يأتي في إطار التطوير الذي يشهده فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك .// انتهى //20:00ت م