الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستأهل فريقا السلام والمحمل للمرة الأولى في تاريخهما إلى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بداية من الموسم الرياضي المقبل، وذلك عقب تفوقهما على ناديا الزلفي والجزيرة، في مباريات الدور نصف النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية، التي جرت اليوم على صالة نادي القادسية بالخبر.وأستطاع السلام التأهل بعد فوزه على الزلفي بنتيجة (26-16)، فيما تأهل المحمل عقب تغلبه على الجزيرة بنتيجة ( 31 - 28 ) .ومن المقرر أن تختتم غدا منافسات بطولة المملكة ، حيث سيلتقي الزلفي مع الجزيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، والحاصل على المركز الثالث سيتأهل لمواجهة فريق حراء في مباراة ملحق الصعود لدوري الأولى، وسيتبعها بنفس الصالة المباراة النهائية بين السلام والمحمل، وبعدها سيتم تتويج الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية.// انتهى //20:15ت م