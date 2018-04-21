سكاكا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسوقف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم خلال زيارته منطقة الجوف ، مشروع برج المياه بمدينة سكاكا على مساحة 10 ألف متر مربع على هيئة برج عالي بارتفاع 72 متراً ليكون معلم سياحي لمنطقة الجوف بالإضافة لكونه خزان مياه عالي بسعة 900 متر مكعب على ارتفاع خمسين متراً وتم إنشاءه وفق تصميم تراثي يحاكي ثقافة المنطقة ويعد واجهة حضارية .واستمع معاليه لشرح تفصيلي عن المشروع الذي تم إنجاز 76 % الذي ينتهي - بمشيئة الله تعالى - في 12 / 6 / 1440هـ حسب العقد الذي تتجاوز قيمته 50 مليون ريال ويتكون المشروع بالإضافة للخزان على ثلاثة طوابق سفلية الأول يتكون صالتين ومرافقها يمكن استثمارها بمساحة 166 متراً مربعاً لكل صالة ، فيما يحتوي الطابق الثاني على صالة بمساحة 500 متر مربع يمكن استغلالها استثماريا ويعلو حلة الخزان صالة بمساحة 400 متر مربع مع كامل مرافقها ويمكن استثمارها ويعلو البرج منطقة رؤيا ( بانوراما ) بمساحة 500 متر مربع تغطيها مظلة علوية ذات تصميم معماري مميز ويتوج هذا البرج علم المملكة .عقب ذلك قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالوقوف على مشروع مبنى المديرية العام لخدمات المياه واستمع لمعلومات عن نسبة تغطية المياه والصرف الصحي في المنطقة التي تبلغ 65% لعدد سكان يتجاوز نصف مليون نسمة ، ثم توجه معاليه لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي واستمع لعرض مشروع ( نقل المياه لوعد الشمال) واستمع لعرض تفصيلي لمشاريع الإدارة واداء التشغيل والصيانة وخدمات العملاء بخدمات المياه بمنطقة الجوف من مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب .وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 650 مليون في المنطقة لرفع معدل الخدمات للسكان منطقة الجوف .// انتهى //20:47ت م