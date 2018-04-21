د / رياضي / رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة " ساند دراق " بالمنطقة الشرقية
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم الفائزين ببطولة ساند دراق - صعود التل - التي أقيمت منافساتها على شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية بمشاركة 71 مشاركاً .
وحقق سطام الهاجري المركز الأول في فئة سيارات البنزين بزمن 570 : 2 ثانية وحل ثانياً ناصر البلوشي بزمن 804: 2 ثانية .
كما حقق الهاجري المركز الأول في فئة سيارات الكهرباء بزمن 524: 2 ثانية ، وحل ثانياً عبدالحكيم المهنا بزمن 591: 2 ثانية .
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20:55ت م