الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم الفائزين ببطولة ساند دراق - صعود التل - التي أقيمت منافساتها على شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية بمشاركة 71 مشاركاً .وحقق سطام الهاجري المركز الأول في فئة سيارات البنزين بزمن 570 : 2 ثانية وحل ثانياً ناصر البلوشي بزمن 804: 2 ثانية .كما حقق الهاجري المركز الأول في فئة سيارات الكهرباء بزمن 524: 2 ثانية ، وحل ثانياً عبدالحكيم المهنا بزمن 591: 2 ثانية .// انتهى //20:55ت م