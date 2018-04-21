الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسينتظر الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر أن يتوج بلقب دوري الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة اليد ، عقب مواجهة نظيره النور في ختام المنافسات غداً الأحد ، حيث حسم مضر اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة بعد أن تصدر جدول الترتيب بـ 36 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه النور بـ 4 نقاط وحل الأهلي ثالثاً بـ30 نقطة .ويحاول مضر الدخول لهذا اللقاء بحثاً عن الفوز لتأكيد أحقيته باللقب ، بينما يسعى النور للفوز من أجل تاريخه خلال المواجهات التي تجمعهما وكذلك تأكيد أحقيته بوصافة الدوري .// انتهى//20:56ت م