الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنشرت الأحوال المدنية في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" (@Ahwalksa) عملياتها المنجزة خلال النصف الأول من عام 1439هـ.وكشفت الأحوال المدنية عن إصدار (863.636) بطاقة هوية وطنية، و (488.572) بطاقة سجل أسرة، إضافة إلى زيارة وحداتها المتنقلة لـ (113) جهة، وافتتاح تسعة مكاتب، بمجموع (4.716.076) عملية منجزة.كما بدأت الأحوال المدنية مطلع هذا العام بإصدار الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية الذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على شريحة ذكية (لا تلامسية) متعددة التطبيقات، إضافة إلى إطلاق الأحوال المدنية لخدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية لمن هم خارج المملكة، وإنهاء الربط الالكتروني مع وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني في عملية تسجيل واقعات الزواج.// انتهى //21:06ت م