الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم بطولة المملكة المفتوحة للدرجة الأولى للجودو على كأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وذلك في الصالة المغلقة لجامعة اليمامة ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد العريني وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا .حقق منتخب الحرس الملكي كأس السفير الياباني للدفاع عن النفس ، فيما حقق نادي الوحدة المركز الأول في وزن 60 ، ونادي الاتحاد الوصيف ، وناديي وج والوحدة بالمركز الثالث، بينما حقق نادي الاتحاد المركز الأول في وزن 73، ومنتخب الدفاع الجوي الوصيف ، والشباب والوحدة في المركز الثالث ، ووزن 90 حقق المركز الأول الوحدة، ومنتخب الدفاع الجوي وصيف ، وفريقا وج والاتحاد بالمركز الثالث ، أما وزن فوق 100 فحقق منتخب الدفاع الجوي المركز الأول، والقلعة الوصيف ، والأهلي والاتحاد المركز الثالث ، وفي وزن 66 حقق الوحدة المركز الأول ومدينة تدريب الرياض المركز الثاني ، والاتحاد والشباب المركز الثالث ، أما وزن 81 فجاء منتخب الدفاع الجوي في المركز الأول ، والفتح المركز الثاني ، والوحدة والشباب الثالث ، وفي وزن 100 فحقق الوحدة المركز الأول، ومنتخب الدفاع الجوي المركز الثاني ، والاتحاد والفتح المركز الثالث.وحقق فريق الوحدة المركز الأول في الكاتا، والشباب بالمركز الثاني ، والطائي المركز الثالث، بينما جاء الترتيب العام في ختام الموسم الرياضي بتصدر فريق الوحدة المركز الأول ب72 نقطة، والاتحاد ثانيا ب39 نقطة، والشباب ثالثا ب 29 نقطة.// انتهى //21:10ت م