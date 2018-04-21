مكة المكرمة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساحتفلت جامعة أم القرى بتخريج ، 11 ألف و600 طالبة ، ضمن الدفعة 45 من خريجات الجامعة ، بمقرها الرئيس في مكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، من حملة درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس وبرامج دبلومات كلية المجتمع، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور سارة بنت عمر الخولي , وعميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، ووكيلات العمادات ورئيسات الأقسام وعضوات هيئة التدريس وأمهات الخريجات ،وذلك بقاعة الملك سعود الكبرى بالمدينة الجامعية بالعابدية .واستهل الحفل الخطابي الذي أقيم مساء اليوم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل كلمة عبر الدائرة المغلقة هنأ فيها الخريجات ، متمنياً لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية المقبلة ، مشيراً إلى أنهن سيسهمن في خدمة مجتمعهن من خلال العلوم التي تسلحن بها في جميع البرامج التي تقدمها الجامعة بمقرها الرئيس وفروعها في شتى العلوم الشرعية واللغة العربية والطبية والعلمية.وثمَّن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للعملية التعليمية بمقر الجامعة الرئيس وفروعها، مما أسهم في تخريج كوادر وطنية ذات تأهيل عالٍ تتؤام مخرجاتهم التعليمية مع متطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.بعد ذلك ألقت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي كلمة عبرت فيها عن سعادتها بتخريج الدفعة 45 من طالبات الجامعة بجميع فروعها، مقدمة أجمل التهاني وأطيب الأمنيات للطالبات الخريجات ، مشيرةً إلى أنهن يمثلن نموذجاً لمخرجات الجامعة التعليمية وسواعد واعدة بناءة في تنمية مجتمعهن.إثر ذلك ألقت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي كلمة أشادت فيها بالعلوم التي اكتسبنها الخريجات ، مشيرةً إلى أن الوطن يحتاج للعقول المبدعة التي من شأنها تزيد في القوة المعرفية التي تسهم في بناء مجتمع حيوي في ظل النهضة التنموية الحديثة.بعدها ألقت الطالبة ندى بنت أسامة خياط كلمة الخريجات عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لإدارة الجامعة على احتفائها بهن في يوم التخرج ، مؤكدةً إنهن سيسهمن بإذن الله في خدمة وطنهن بما تسلحن به من علوم معرفية تتوافق مع مخرجات رؤية المملكة 2030 .عقب ذلك تمّ أداء القسم لخريجات الكليات الطبية ثم قدمت فقرة الأوبريت .وفي ختام الحفل تم تكريم راعية الحفل .// انتهى //21:36ت م