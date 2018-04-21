مكة المكرمة 5 شعبان 1439هـ الموافق أبريل 2018 م واسأغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس ثلاثة مستودعات مخالفة وبدون تراخص نظامية ، إثر جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية في منطقة الحسينية.وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح عراقي أنه تم خلال الجولة إغلاق فوري للمستودعات المخالفة واتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية والتجهيزية المتمثلة في سوء التخزين وسوء التشغيل ، ووجود مواد منتهية الصلاحية وأُخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وشملت المستودعات المخالفة مستودعين للمواد البلاستيكية ومواد النظافة وأدوات السباكة ، ومستودع ثالث يتبع لإحدى شركات الإعاشة ويستخدم لتخزين المواد الغذائية .وبين المهندس عراقي أنه تم خلال الجولة مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة بطرق مخالفة ، كما صادرت نحو (1500) كيلو لحوم منتهية الصلاحية وتم إتلافها ، وضبط (3) مركبات تتبع لتلك المستودعات ، وحجزها بمقر البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أصحاب هذه المستودعات .// انتهى //21:38ت م