عام / هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ترفع مستوى الجاهزية بسبب التقلبات الجوية
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
عرعر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب أحوال الطقس .
ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من الأخطار التي قد تنتج عن تقلبات الأحوال الجوية والغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية .
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