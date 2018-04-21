عرعر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسرفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب أحوال الطقس .ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من الأخطار التي قد تنتج عن تقلبات الأحوال الجوية والغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية .// انتهى //21:50ت م