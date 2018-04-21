سكاكا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساحتفت جامعة الجوف مساء اليوم, بتخريج الدفعة 12 من طالباتها بمجمع كليات البنات في محافظة القريات البالغة أكثر من 700 طالبة وخريجات كليات محافظة طبرجل البالغ عددهن أكثر 300 طالبة في جميع التخصصات.وبدأ الحفل بمسيرة الخريجات، ثم ألقت الطالبة مشاعل علي العازمي كلمة الخريجات، أعربت خلالها عن مشاعرها وزميلاتها بموسم الحصاد الذي أعقب سنوات من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي، مشيرة إلى رغبتها وكل الخريجات بترجمة هذا الإنجاز على أرض الواقع، من خلال الإسهام في بناء الوطن علماً وعملاً.بعد ذلك تم عرض فيلماً وثائقياً يحكي جوانب من أبرز إنجازات الجامعة خلال العام الماضي، في المجالات البحثية والمجتمعية والإدارية وغيرها من المجالات .ثم ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة الدكتورة أسماء المويشير, كلمة هنأت فيها الخريجات، لافتة النظر إلى أن القرارات السامية التي عززت من مكانة المرأة أتاحت لها المزيد من الإمكانات لكي تثبت قدرتها على ممارسة دورها في التنمية الوطنية .بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ، كلمة مسجلة بهذه المناسبة, أعرب فيها عن اعتزازه بهذا اليوم الذي تنطلق بلادنا فيه نحو مستقبل واعد، ونهضة شاملة قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، في سبيل تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، لتحقق للوطن والمواطنين اقتصاداً مزدهراً ووطناً طموحاً ومجتمعاً حيوياً.وقدم معاليه التهنئة للطالبات وأمهاتهن هذا الإنجاز الذي سبقه الجهد والصبر والطموح في تحصيل العلم والمعرفة، مستعرضاً جملة المنجزات التي تحققت هذا العام، التي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية، مشيراً إلى اعتماد كلية طب الأسنان أكاديمياً لدى الهيئة الأوروبية لتعليم طب الأسنان، بكونها رابع كلية على مستوى المملكة، واعتماد الكلية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بكونها مركز تدريب للبورد السعودي، وكذلك حصول كلية الصيدلة على المركز الرابع في معرض ومؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا، وما حققته أيضاً كلية الطب في إجراء عمليات جراحية متقدمة ومعقدة تجرى لأول مرة على مستوى شمال المملكة، بالإضافة إلى منجزات أخرى تحققت لمختلف الكليات، منوهاً بالقفزات التي تحققت في مجال الابتعاث، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية.وأفاد الدكتور البشري, أن الجامعة ترجمت الدعم الكبير الذي توفره الدولة لقطاع التعليم، مقدماً الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية للتعليم ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, على رعايته مناسبات التخرج بالجامعة، واهتمامه بشؤونها ودعمها ، ولمعالي وزير التعليم لدعمه غير المحدود للجامعة.واختتم الحفل باستلام الطالبات المتفوقات وثائقهن من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.// انتهى //21:59ت م