المذنب 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية التي نظمها مربط سحابة بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، وذلك في منتجع لوذان شمال محافظة المذنب .وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة ٦ بطولات نهائية وسط حضور جماهيري كبير ، حيث تمكنت المهرة "ريم العلوش" لمربط العلوش من تحقيق ذهب بطولة المهرات عمر السنة ، فيما حققت "حلوة الخالدية" لإسطبلات الخالدية الميدالية الفضية، وحصلت على البرونز المهرة "مايوركا" لمربط المورقي.وفي بطولة الأمهار عمر السنة حقق المهر "عسلي الصواري" لمربط الصواري ذهب البطولة ، ونال الميدالية الفضية "رهيب الخالدية" لإسطبلات الخالدية، وحصل على البرونز، "سلمان التنهاة" لمربط التنهاة.وفي بطولة المهرات عمر سنتين و٣ سنوات فازت بالذهب المهرة "نوير القاسمية" لمربط القاسمية، وحصلت على الميدالية الفضية "رسالة الخالدية" لإسطبلات الخالدية، والبرونز "نادرين ال صمع" للمالك عبدالله التويجري.وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة الأمهار عمر السنتين و٣ سنوات، "دي بهاج" لمربط اللنجاوي، وحصل على الفضة "مشهور الجلوية" لمنصور المقحم، والبرونز"وجيه الخالدية" لإسطبلات الخالدية.وتوجت الفرس " فرح أيه سي" لمزعة الخالد بذهب بطولة الأفراس، ونالت الميدالية الفضية الفرس "السناديكا أي أيه" لمربط التنهاة، والبرونز " "بيلا ليبر تاد أم سي" لعبدالله التويجري.وفاز الحصان " تي اف كلرس" لمربط شازن بذهب بطولة الفحول ، فيما حقق الفضة الحصان "يعسوب المعود" لإسطبلات الخالدية، ونال البرونز " اتش اف سنتياجو" لمربط عاديات العجلان.وفي ختام الفعاليات كرم وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس عبدالعزيز المهوس ، اللجان المنظمة للبطولة والجهات المشاركة ، كما كرم ملاك الخيل العربية ، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ، نظير النجاح الكبير ودعم ملاك الخيل من خلال البطولة.ورفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبدالله الحبيب ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على ما قدمه من دعم كبير لبطولة القصيم في نسختيها الأولى والثانية وتوفير بيئة إبداعية لجميع أنشطة الفروسية في المنطقة ، مقدماً التهنئة لجميع الفائزين بنهائيات البطولة , متمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.وبين أن البطولة تعد أول بطولة تقام في منطقة القصيم معتمدة من منظمة الإيكاهو العالمية ، وتدار بفريق سعودي متكامل أثبت تفوقه وإبداعه في ميادين الفروسية، وحقق نجاحات كبيرة على مستوى تنظيم البطولات والمشاركة في المناسبات الفروسية .// انتهى //22:01ت م