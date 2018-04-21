القاهرة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسرحبت مصر بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية.وأكدت مصر في بيان صادر الخارجية المصرية اليوم أن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يعزز مناخ بناء الثقة وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.وأشار البيان إلى موقف مصر الثابت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية، فضلاً عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية ودعم نظام عدم الانتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.//انتهى//22:08ت م