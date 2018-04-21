القاهرة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسهبط فريق طنطا إلى دوري الدرجة الثانية المصري بعد الهزيمة التي تعرض لها من مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري إلى 55 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز الـ16 ليهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية برفقة فريقي النصر والرجاء.//انتهى//22:19ت م