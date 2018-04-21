عرعر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الأحد ، في جميع مدارس المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية خالد هادي المضياني، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة غداً الأحد ، مؤكداً على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .// انتهى //22:36ت م