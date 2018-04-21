المدينة المنورة ٠٥ شعبان 1439هـ الموافق ٢١ ابريل 2018م واستطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة يوم الاثنين القادم فعاليات ملتقى التوظيف للبنات بمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاع العام والخاص بمقر الكلية التقنية للبنات .وذكرت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة​فاطمة بولاقي ، أن الملتقى يهدف إلى تعريف خريجات الكلية التقنية للبنات بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل والمتطلبات اللازمة لشغلها ، والتعرف على جهات التمويل الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كما يسهم في تعريف جهات التوظيف بمخرجات الكلية .// انتهى //22:44ت م