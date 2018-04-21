المكلا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأعرب معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم عن خالص شكره وتقديره لتحالف "دعم الشرعية في اليمن " لتسهيله وصول أعضاء منظمة بلسم الدولية إلى الأراضي اليمنية، ولما قام به الكادر الطبي للمنظمة من أعمال إنسانية تمثلت في إجراء العديد من العمليات الجراحية خلال ستة أيام فقط بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.وأفاد الوزير باعوم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المكلا تناول جهود منظمة بلسم الدولية أن وزارة الصحة اليمنية قدمت دعوة باسم دولة رئيس الوزراء اليمني للكادر الطبي للذهاب إلى محافظة عدن لإجراء العديد من العمليات القلبية على غرار تلك العمليات التي أجريت في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في حضرموت.وتحدث وزير الصحة اليمني عن صعوبة الوضع الصحي في اليمن والجهود التي بذلت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سبيل إيصال الأدوية والأوكسجين للمرضى المحاصرين من قبل ميليشا الحوثي الانقلابية, وذلك عن طريق إنزالها من الجو بمساعدة التحالف العربي.وأضاف أن هناك شح في كثير من المحاليل الطبية بمختلف المحافظات اليمنية, موضحًا أنه فيما يتعلق بمحاليل غسيل الكلى فقد تم طرح مناقصة يوم أمس بمركز الملك سلمان للأغاثة بمبلغ 21 مليون ريال سعودي، لتغطية المحافظات كافة بمحاليل غسيل الكلى لمدة ستة أشهر قادمة، وهذا استمرار لجهود أعمال المركز في إغاثة الشعب اليمني.// انتهى //23:53ت م