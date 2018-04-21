الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيقيم المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 22 – 25 أبريل الجاري في الخبر، وذلك ضمن مراحل الاستعداد لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، والمزمع إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل.واستدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي 33 لاعبًا للمعسكر وهم ، حسين المعيني، وخالد الحازمي، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي، وعبدالله فضائلي (من النادي الأهلي)، وأيمن يحيى، وضاري العنزي، ومنصور الشمري (من نادي النصر)، وبدر عسيري، وعبدالله القحطاني (من نادي أبها)، وسعود عبدالحميد، وعصام المولد (من نادي الاتحاد)، وفهد الشمري، ومحمد الظفيري (من نادي الباطن)، وثويني البيشي، ومنيع البيشي (من نادي النخيل)، وراضي العتيبي، وعبدالله البار (من نادي الوحدة)، و متعب الخيبري، ومحمد الرشيدي (من نادي الوطني)، وأحمد الدحيم (من نادي الاتفاق)، وعبدالرحمن البوق (من نادي الأنصار)، وتركي الشمري (من نادي التضامن)، وراشد القرعيط (من نادي التعاون)، وسالم حقوي (من نادي الثقبة)، ومالك الدرويش (من نادي الخليج)، وبدر الخمعلي (من نادي الطائي)، وعلي الشهيب (من نادي الفتح)، وحمداليامي (من نادي القادسية)، ومشعل القحطاني (من نادي المزاحمية)، ومحمد القنيعان (من نادي الهلال)، ومحمد باعشن (من نادي عكاظ)، وعلي راعي.يذكر أن منتخب الشباب أقام في دولة الإمارات الشهر الماضي المرحلة الأولى من الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 ، وشارك خلالها في بطولة دبي الدولية الودية والتي نال لقبها بعد فوزه في جميع مبارياته ضمن البطولة.// انتهى //23:55ت م