سكاكا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018م واسوجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة غداً الأحد في مدارس المنطقة للبنين والبنات .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة ، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.// انتهى //23:56ت م