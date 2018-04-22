العارضة 05 شعبان 1439هـ الموافق 21 أبريل 2018م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم الزيارة الثالثة بمحافظة العارضة ضمن مشروع "الاستشاري الزائر للعام الحالي 2018م ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك بمركز الرعاية الأولية بقرية الحنبكة التابعة لمحافظة العارضة .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس أن المشروع جاء بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة وبخاصة لسكان القرى والمناطق النائية ، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتوسيع نطاق الخدمات الطبية الاستشارية ، وذلك بالتعاون مع صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر التخصصي ومراكز الرعاية ، وبمساهمة من الأطباء والممارسين الصحيين .وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي قدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنة وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة ، والمسالك البولية ، وجراحة الوجه والفكين ، والاستشارات النفسية ، حيث شاركت الجمعية بعياداتها المتنقلة ، عيادة البطانية والسكر ، وعيادة العيون، وعيادة الأسنان .وبين أنه تم الكشف على 593 مراجعاً ، كما تم تأمين العلاج اللازم لعدد 59 مريضًا ومريضة إلى جانب التحويل المباشر لنحو 70 مريضاً إلى مستشفى الملك فهد المركزي ومستشىفى الأمير محمد بن ناصر نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية .وقدم العطاس شكره لأوقاف سليمان أبانمي الخيرية لدعم هذا المشروع الخيري ولصحة جازان لتقديم التسهيلات لزيارة الأطباء الاستشاريين واستقبال للفريق الطبي .// انتهى //00:00ت م