جيزان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيحظى مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر بمنطقة جازان حاليا بإقبال متواصل من أهالي المنطقة وزوارها وذلك بمقر المهرجان في مركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.ويتعرف زوار المهرجان على أصناف المانجو التي يعرضها المزارعون في أجنحتهم الخاصة، منها التومي والجل الجلين والزبدة وأبو سنارة والكنت والكيت والبلمر والسنسيشن والباكستاني والهندي الخاص والفاو الزل والفندايكي والسوداني.ويشهد مقر المهرجان الذي يستمر لمدة عشرة أيام توافد أعداد من الزوار , حيث يجد الزائر فرصة من خلال المهرجان لانتقاء أجود أنواع المانجو , فيما يستمتع الأطفال وأفراد الأسرة بالبرامج المصاحبة للمهرجان المتضمنة برامج مسرحية ومرسم للأطفال وأناشيد وألعاب شعبية وعروض متنوعة .ويسهم مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في التعريف بمنتجات جازان الزراعية والترويج لها سواء من خلال المهرجان أو منافذ البيع المعدة خصيصا في العديد من مناطق المملكة.// انتهى //00:01ت م