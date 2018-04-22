جيزان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مساء اليوم ، بزيارة لمقر فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر ، وذلك في مركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.وتجول سموه في المعرض المصاحب للمهرجان ، واطلع على مشاركات الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو ، حيث يضم المعرض أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها والتي يزيد عددها عن "60 " صنفاً ، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية , والبن البلدي الذي عرفت مزارع المحافظات الجبلية في منطقة جازان بزراعته , وتميز بمذاقه وجودته العالية.واستمع سمو أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض الذي يهدف إلى التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها ، وما يشتمل عليه من منتجات المانجو بأصنافها المتنوعة إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية التي نجحت زراعتها في المنطقة.وألتقى الأمير مجمد بن ناصر خلال الجولة العديد من المواطنين والمقيمين " زوار المهرجان " من مختلف الفئات العمرية , معرباً عن سعادته بما اطلع عليه خلال زيارته لمهرجان المانجو , ولقاءه الزوار , راجياُ العون والتوفيق للقائمين على المهرجان.حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.//انتهى//00:13ت م