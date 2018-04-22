تبوك 5 شعبان 1439هـ الموافق 21 ابريل 2018م واسأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان، أن منطقة تبوك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستشهد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً موجه من الأتربة المثارة التي تتسبب في شبه انعدام الرؤية ، مبيناً أن هذه التنبيهات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تصل سرعته إلى أكثر من (55) كم في الساعه تؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية الأفقية مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية .ودعا الشمري المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.// انتهى //00:37ت م