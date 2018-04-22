عمّان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.وجرى خلال الاتصال ، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.كما تناول المساعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ضمن مسار جنيف، وبما يحفظ وحدة وسلامة سوريا أرضًا وشعبًا.// انتهى //00:37ت م