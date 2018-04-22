سياسي / العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عمّان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
وجرى خلال الاتصال ، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.
كما تناول المساعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ضمن مسار جنيف، وبما يحفظ وحدة وسلامة سوريا أرضًا وشعبًا.
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