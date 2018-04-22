القاهرة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسعقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر جلسة مباحثات مع المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان، على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي في واشنطن.وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان اليوم، أن اللقاء تناول المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة.وأضافت أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغريني إلى مصر يوم 30 أبريل الجاري.// انتهى //00:38ت م