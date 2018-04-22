سكاكا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018م واسعلقت كلية التقنية بمنطقة الجوف بفروعها الدراسة غداً الأحد نظراً للتقلبات الجوية . وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور جهاد بن زين العابدين أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .// انتهى //00:40ت م