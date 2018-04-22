عام / كلية التقنية بالجوف تعلق الدراسة نظرا للتقلبات الجوية
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
سكاكا 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018م واس
علقت كلية التقنية بمنطقة الجوف بفروعها الدراسة غداً الأحد نظراً للتقلبات الجوية . وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور جهاد بن زين العابدين أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .
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