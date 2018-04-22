الجزائر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسألقى الجيش الجزائري اليوم القبض على عنصر إرهابي إثر كمين نصب له بمناطق تبسة شمال شرق الجزائر .وأفادت مصادر أمنية أن قوات الجيش أوقفت بمنطقة برج باجي مختار 20مهربًا بحوزتهم أجهزة وأدوات للتنقيب عن الذهب، فيما أحبط عناصر من الحرس والجيش خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.وأضافت المصادر أن حرس السواحل وعناصر الدرك الجزائريين بمدينة عنابة أحبطا محاولات هجرة غير شرعية حاول 42 شخصًا القيام بها على متن قوارب تقليدية الصنع.// انتهى //00:42ت م