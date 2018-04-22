القاهرة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسفاز فريق إنبي على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى 46 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد النصر عند 22 نقطة لينضم إلى فريقي طنطا والرجاء الذين هبطوا إلى دوري الدرجة الثانية.كما فاز فريق وادي دجلة على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ليصل إلى النقطة 33 ويحتل المركز الـ15، ويضمن البقاء في الدوري الممتاز بالموسم القادم، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند 44 نقطة في المركز السادس.وفي مباراة أخرى بالإسكندرية، فاز فريق سموحة على ضيفه الداخلية بهدف نظيف ليرتفع رصيد سموحة إلى 51 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة في المركز الـ14.//انتهى//00:42ت م