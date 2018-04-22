الدمام 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الخمي الماضي، لقاءا تعريفيا، شارك فيها 445 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الثانوية والحاصلين على درجة 90 فما فوق في اختبارات القدرات الذي يعقده المركز الوطني للقياس (قياس) ويستهدف طلاب الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم هذا العام ويهدف لتوعيتهم وتثقيفهم بأنظمة الجامعة والتخصصات الأكاديمية، وذلك في المدينة الجامعية بمسرح مبنى العمادات المساندة الطلبة.وفي بداية اللقاء قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور صالح الراشد في اليوم الأول المخصص للطلاب شرحاً عن الدراسة الجامعية والمسارات والكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة والخدمات التي تقدمها العمادة والعمادات الأخرى بالجامعة لطلابها، موضّحا الفرق بين طبيعة الدراسة الجامعية وبين المرحلة الثانوية، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة ( رفق ) أحدى مبادرات العمادة المجتمعية التي تخدم الطلبة وتهدف إلى توعية الطلبة من المرحلة الثانوية بأنظمة وشروط القبول بالجامعة ، مفيداً أن المبادرة تسير على خطط مرسومة حيث نفذت في المرحلة الأولى في هذا العام لقاءا استضاف 138 مرشداً ومرشدة طلابية من مدارس المنطقة الشرقية، وفي المرحلة الثانية قامت بزيارة المدارس الثانوية بالمنطقة وقدمت برنامج تعريفي عن آلية القبول بالجامعة وحالياً تنفذ المبادرة المرحلة الثالثة وهي اللقاء التعريفي للقبول لطلاب والطالبات الحاصلين على درجة 90 فأعلى في اختبارات القدرات بمشاركة 17 طالبا وطالبة الذين مثلوا كلياتهم ليقدموا شرحا موجزا للطلاب المشاركين، كما ستنطلق قريبا المرحلة الرابعة بحملة إعلامية عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعمادة .واستعرض مساعد العميد لشؤون القبول المهندس سيف بن محمد السيف المسارات والكليات المتاحة بالجامعة وطريقة التقديم فيها، مبيناً جميع إجراءات القبول الالكترونية منذ بداية التقديم وحتى الترشيح وطباعة إشعار القبول وأن الجامعة لا تستلم من الطالب أي مستند أو وثائق حيث أن نظام سجلات الطلاب مرتبط مع الجهات ذات العلاقة قياس ويسر ويمكن للطالب التقديم من جميع أنحاء العالم دون الحاجة للمراجعة الجامعة، موضحاً للطلاب طريقة احتساب النسبة الموزونة للمسارات التي تتطلب فيها الدراسة سنة تحضيرية والكليات التي لا تتطلب فيها سنة تحضيرية وأن العمادة في فترة القبول تساعد المتقدمين على مدار 24 ساعة بالإجابة على استفساراتهم عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الموحدة وعن طريق المحادثات الفورية، والبريد الالكتروني، ومكتب علاقات القبول .من جانبها قدمت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لأقسام الطالبات الدكتورة نهى الملا للطالبات في اليوم الثاني شرحاً حول الجامعة والحوافز التي تحصل عليها الطالبات أثناء الدراسة الجامعية بمشاركة مشرفة القبول بوكالة عمادة القبول والتسجيل مريم الحجي التي عرفت بمسارات السنة التحضيرية في الجامعة ثم الكليات التي تتبعها والتي لا تتبع السنة التحضيرية.كما قدم عرض فيديو تعريفي لمبادرة ( رفق ) ومراحلها بمشاركة الدكتوره دانة المهيزعي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية والدكتورة هنادي بغدادي رئيسة الوحدات البحثية في كلية العلوم وعرض قدمته منال السلوم من مكتب براءة الاختراع ونقل التقانة في مجال حماية الملكية الفكرية والنتاج البشري وسمات الابتكار وإحصاءات الجامعة في هذا المجال وتم الانتهاء اللقاء بالإجابة على جميع استفسارات الطالبات ووالداتهن وجميع ما يخص مراحل القبول والجامعة .// انتهى//.00:48ت م