بريدة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، خلال زيارته التفقدية لمركز الفوارة غداً الأحد ، عددًا من المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون ريال ، اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خدمة للمركز وسكانه .كما سيتفقد سمو أمير منطقة القصيم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ، وذلك ضمن جولات سموه المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة ، والتي يحرص من خلالها الوقوف شخصياً عليها ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، حيث تأتي رعاية سموه لتدشين هذه المشروعات في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمركز ، بما يلبي تطلعات الأهالي.وعبر رئيس مركز الفوارة سالم بن نحيت ، عن سعادته وأهالي المركز بهذه الزيارة لسمو أمير منطقة القصيم لتدشين حزمة من المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة وتفقد أحوال المواطنين والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم ، ومتابعة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ، والتي تجسد الاهتمام الذي توليه القيادة المباركة بالمواطنين ، وتحقيق المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية ، منوهاً بما تحقق للمركز من تطور ونماء بفضل الله عز وجل أولاً ثم بدعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، والمتابعة والاهتمام الذي يوليه سمو أمير منطقة القصيم.// انتهى //01:35ت م