الخرطوم 5 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسبدأت بمدينة بحر دار الأثيوبية اليوم أعمال منتدى "تانا" حول السلم والأمن في أفريقيا في دورته السابعة بمشاركة رؤساء السودان وتشاد وتوغو وأثيوبيا ورواندا والصومال.وقال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية إن المنتدى يهدف إلى خلق سلم أفريقي دون ترك مجال للتدخلات الأجنبية.ومن جانبه شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على العدالة والسلم ومنع الجرائم والتفاعل مع الأطراف الدولية لمصلحة السلم والأمن في أفريقيا.وأكد رئيس منتدى تانا رئيس نيجيريا الأسبق أولسجون اوباسانجو أن المنتدى يعكس التطور الذي تشهده أفريقيا فيما يتعلق بالاتجاه نحو الرفاهية لشعوبها ومواجهة التحديات, داعيًا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ خطوات جديدة عبر تعزيز السلم والأمن في دول القارة.// انتهى //01:35ت م