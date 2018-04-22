بيروت 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنظمت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اليوم اعتصامًا في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية تضامناً مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلية.وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بالعودة إلى وطنه الحر المستقل وعاصمته القدس الشريف وطالبت بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضيته العادلة.// انتهى //01:36ت م