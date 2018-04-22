بريدة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل لجنة قانونية عاجلة من إمارة المنطقة والأمانة والجهات ذات العلاقة المعنية تفاعلاً مع ما طرح في أحد البرامج الإعلامية, للنظر في معاناة المواطن الذي تنازل عن جزء من مزرعته لمرور طريق عام عليها مقابل تعويضه بأرض أخرى منذ 28 عاماً وسرعة حلها وإعطاء كل ذي حق حقه .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن على اللجنة المشكلة الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وإنهاء معاناة المواطن بشكل سريع وقانوني والرفع بتقرير تفصيلي عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات , مبيناً سموه أن هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تحرص كل الحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية خادمة ومعينة للمواطن , مشيراً سموه إلى عدم التساهل بمثل هذه الأمور خاصة وأن أبناء هذا الوطن لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات .وشدد سموه على جميع المواطنين والمواطنات في المنطقة الذين لهم حقوق أو تاخير في جميع شؤونهم التقدم لإمارة المنطقة لاتخاذ مايلزم خدمةً واجبة لهم واحقاقاً للحق , داعياً سموه جميع الجهات في القطاعات كافة إلى عدم التباطؤ أو التهاون في كل أمر يرتبط بالمواطنين وحقوقهم .// انتهى //01:43ت م