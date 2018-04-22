الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستوج فريق برشلونة بلقب كأس ملك أسبانيا لكرة القدم ، بفوزه العريض على نظيره إشبيلية بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.وسجل للبرشا لويس سواريز في الدقيقتان ١٤ و ٤٠ ، وليونيل ميسي عند الدقيقة ٣١ ، واندريس اينيستا بالدقيقة ٥٢ ، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة ٦٩ .ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري المحلي بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن الوصيف اتلتيكو مدريد، قبل 5 مباريات على نهاية الموسم .// انتهى //02:21ت م