رياضي / برشلونة يتوج بلقب كأس ملك أسبانيا لكرة القدم
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك أسبانيا لكرة القدم ، بفوزه العريض على نظيره إشبيلية بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وسجل للبرشا لويس سواريز في الدقيقتان ١٤ و ٤٠ ، وليونيل ميسي عند الدقيقة ٣١ ، واندريس اينيستا بالدقيقة ٥٢ ، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة ٦٩ .
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري المحلي بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن الوصيف اتلتيكو مدريد، قبل 5 مباريات على نهاية الموسم .
// انتهى //
02:21ت م