الصحف السعودية
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين تحتفل بالفائزين.. غداً
سعود بن نايف يرعى احتفال «الخريج والوظيفة» لفرع معهد الإدارة
أمير الجوف يكرم 147 طالباً متفوقاً
محمد بن ناصر: القيادة تدعم أبناء وبنات الوطن لترجمة إبداعاتهم
مشروعات تنموية بمركز الفوارة بـ 100 مليون ريال
اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان لتحقيق الأهداف المشتركة
التحقيق في واقعة تحليق طائرة لاسلكية بـ «خزامى الرياض»
آل جابر: الحوثيون يحتجزون 19 سفينة نفطية
مساعدات المملكة تصل إلى عدة محافظات يمنية
عريقات يثمن مواقف خادم الحرمين في قمة القدس
مقتل فلسطيني في ماليزيا
اليمن يندد بالصمت الدولي إزاء جرائم المرتزقة
وعي اليمنيين أحبط مخططات الحوثي
اغتيال موظف دولي.. وتحقيقات في انتهاكات طالت أفارقة
الرئيس المصري يبلغ نظيره الفرنسي قلق مصر من التصعيد العسكري في سوريا
مصر ترحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية
مصر: إحالة دواعش إلى محكمة جنايات أمن الدولة
اتفاق لإخراج المقاتلين من القلمون السورية
ميليشيا «حزب الله» زرعت الإرهاب في لبنان وسورية
كوريا الشمالية توقف التجارب النووية والباليستية
ارتياح دولي لوقف بيونغ يانغ التجارب النووية
ترمب يزور بريطانيا منتصف العام
مجلس الأمن يلتئم في السويد لحل العقدة السورية
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