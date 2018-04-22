الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين تحتفل بالفائزين.. غداًسعود بن نايف يرعى احتفال «الخريج والوظيفة» لفرع معهد الإدارةأمير الجوف يكرم 147 طالباً متفوقاًمحمد بن ناصر: القيادة تدعم أبناء وبنات الوطن لترجمة إبداعاتهممشروعات تنموية بمركز الفوارة بـ 100 مليون ريالاتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان لتحقيق الأهداف المشتركةالتحقيق في واقعة تحليق طائرة لاسلكية بـ «خزامى الرياض»آل جابر: الحوثيون يحتجزون 19 سفينة نفطيةمساعدات المملكة تصل إلى عدة محافظات يمنيةعريقات يثمن مواقف خادم الحرمين في قمة القدسمقتل فلسطيني في ماليزيااليمن يندد بالصمت الدولي إزاء جرائم المرتزقةوعي اليمنيين أحبط مخططات الحوثياغتيال موظف دولي.. وتحقيقات في انتهاكات طالت أفارقةالرئيس المصري يبلغ نظيره الفرنسي قلق مصر من التصعيد العسكري في سوريامصر ترحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخيةمصر: إحالة دواعش إلى محكمة جنايات أمن الدولةاتفاق لإخراج المقاتلين من القلمون السوريةميليشيا «حزب الله» زرعت الإرهاب في لبنان وسوريةكوريا الشمالية توقف التجارب النووية والباليستيةارتياح دولي لوقف بيونغ يانغ التجارب النوويةترمب يزور بريطانيا منتصف العاممجلس الأمن يلتئم في السويد لحل العقدة السورية// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت