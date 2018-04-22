وركزت الصحف على ملف الاقتصاد المحليوجاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" تحت عنوان (العلا.. إيقاظ التاريخ لخدمة السياحة والاقتصاد) إذ قالت: كانت منطقة الحِجر وتحديدًا مدائن صالح أشبه ما تكون بالكنز المدفون أو المنسي، حتى أنها تعرضت للتهميش والإهمال، إضافة إلى أنه لم يسجل لها أي حضور على ساحة التراث العالمي، وكأنها لم تكن، رغم ما تضمه من الشواهد للحضارة الثمودية واللحيانية والنبطية والتي يعود تاريخها للألفية الثالثة قبل الميلاد.وأضافت أن هيئة السياحة في المملكة بدأت منذ سنوات قليلة بنفض الغبار عن هذا الأثر التاريخي العملاق، وإدخاله ضمن أجندتها بعد تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، لكن كل ذلك لم يكن كافيًا لوضع مدائن صالح على خارطة السياحة العالمية، إلى أن التقطتها رؤية السعودية 2030، ووضعتها ضمن عناوينها الرئيسية إيمانًا بأهميتها، وتقديرًا لقيمتها على الصعيدين السياحي والاقتصادي كإحدى أدوات تنويع مصادر الدخل.ورأت أن بداية إشراقة شمس العلا، كانت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- على إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مع ما يعنيه إقامة هيئة ملكية في جزء لم يكن على مر الوقت أكثر من محافظة تابعة لمنطقة المدينة المنورة، لكن الرؤية أرادتْ أن تتحرك في تطوير هذه المنطقة الأثرية بعيدًا عن الروتين الإداري، وبآليات سريعة تحقق ما يُنتظر منها على وجه السرعة خدمة لسياحة المملكة واقتصادها، لتأتي بعد ذلك الخطوة العملية لاستثمار العلا خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- إلى العاصمة الفرنسية، حيث وقع ضمن 20 اتفاقية اقتصادية مع الجمهورية الفرنسية على عقد يخص تطوير وتشغيل منطقة المدائن، واستثمارها بشكل يجعلها إحدى أهمّ الواجهات السياحية على مستوى العالم.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت