وفي موضوع متصل، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (موقعنا في الاستثمار): السير بثبات وثقة نحو تحقيق أهدافنا الكبرى "اقتصادياً" في رؤية المملكة 2030 ليس فقط هو معيار النجاح الذي يرتسم عبر تقارير دولية تعكس مكانة المملكة من الناحية الاقتصادية، بل إن العلاقات السياسية التي يرسمها بحنكة واقتدار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتجسدت في مشهد جديد لعلاقاتنا بالدول الكبرى، تُبنى على أساس المصالح المشتركة، والاحترام، والأهم تحقيق أهداف الرؤية خاصة عندما نشارك معاً في أهداف متوازنة.وأضافت : تقارير ومؤشرات دولية كثيرة آخرها التقرير الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً، حيث حلت المملكة ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي، وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 545.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2017م، وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي.ورأت أن الاتفاقيات التي أبرمتها شركة أرامكو مع توتال الفرنسية تعكس حقيقة التوافق السياسي الاقتصادي الذي يخدم مصالح المملكة.. فالأخيرة تخلت بالفعل عن مشروعات للغاز والنفط في منطقة الخليج العربي تخص دولاً غير مستقرة سياسياً، وتحولت بالكامل إلى تأسيس أكبر مشروع للبتروكيميائيات.واختتمت بالقول: هنا نؤكد أن نتائج التوجهات الجديدة للدولة وثمارها سوف تتحقق، والعمل على أن يتولى القطاع الخاص قيادة الزمام سوف يتبلور، وتنويع مصادر الدخل سيكون عملاً متأصلاً.. فقط نحتاج إلى الوقت حتى تكتمل الصورة وينتظم المشهد الاقتصادي للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت