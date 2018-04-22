كانبيرا 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستبدأ وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس باين اليوم زيارة إلى ألمانيا وفرنسا.وأفاد بيان صادر عن مكتب وزيرة الدفاع الأسترالية أن ماريس ستجتمع في ألمانيا مع وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين لمناقشة قضايا الأمن العالمي والتعاون في مجال الدفاع.وأضاف البيان، وفي فرنسا ستجتمع الوزيرة باين مع وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي لمناقشة عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا وجهود مواجهة التطرف.// انتهى //07:56ت م