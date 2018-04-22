عام / المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد " الدرون" في مراحله النهائية
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م واس
أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد " الدرون" في مراحله النهائية ، داعياً هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها ، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه .
وأبان المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم .
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