الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م واسأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد " الدرون" في مراحله النهائية ، داعياً هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها ، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه .وأبان المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم .// انتهى //09:03ت م