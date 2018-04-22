طرابلس 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، والجهود المبذول لتوحيد مؤسسات الدولة، وتناول الاجتماع بشكل خاص ما يواجهه الجنوب الليبي من مشاكل وسبل حلحلتها.وأشارت إلى أنّ مقربين من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قالوا إنه يستعد للعودة إلى مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أوشك على استكمال علاجه في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.وبينت الصحف عودة القنصلية التونسية ومباشرة القنصل العام التونسي المعتمد في العاصمة طرابلس بليبيا توفيق القاسميوواصلت اهتمامها بالأوضاع الإقليمية ، موضحة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأخذ عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما، مشيرة إلى الإحتقان السياسي في العراق في ظل الحملات الانتخابية.// انتهى //09:03ت م