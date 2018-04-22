نجران 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستنظم الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران، غداً، برنامج أسبوع التهيئة للخريجات، وذلك بمقر الكلية.ويتضمن البرنامج، محاضرات وبرامج ودورات تعريفية وتثقيفية، بهدف تهيئة الخريجة لسوق العمل والحياة المهنية، وتطوير وصقل شخصية المتدربة الخريجة من خلال إعدادها للانخراط في سوق العمل، إضافةً إلى تعريفها بكيفية بناء السيرة الذاتية واستراتيجيات اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بطبيعة العمل في القطاع الخاص، والتعرف على أخلاقيات العمل الواجب التقيد بها.كما يتضمن البرنامج لقاء مع المختصين من جهة التوظيف، والغرفة التجارية، وصندوق الموارد البشرية.// انتهى //09:17ت م