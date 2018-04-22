سياسي / الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في جنوب تعز
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أحرز الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران جنوب منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش فرض سيطرة نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة لمدينة الراهدة جنوبي شرق تعز.
وأضاف، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن قوات الجيش تواصل شن هجمات مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في منطقة بيت حاميم والمناطق المتاخمة لمدينة الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.
من جهة أخرى أفشل الجيش والمقاومة هجومًا للميليشيا حاولت من خلاله سحب جثث قتلاها من سلسلة جبال المرخام ومرتفعات منطقة السحي المحاذية لمدينة الراهدة التي تم تحريرها الجمعة الماضية.
وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش تابعة للواء الثاني حزم بالمنطقة العسكرية الرابعة وبإسناد طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ميليشيا الحوثي شرق مدينة الراهدة.
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