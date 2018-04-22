عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأحرز الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش فرض سيطرة ‏نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة ‏لمدينة ‏الراهدة جنوبي شرق تعز.‏وأضاف، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن قوات ‏الجيش تواصل شن هجمات ‏مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في ‏منطقة بيت حاميم والمناطق ‏المتاخمة لمدينة ‏الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.‏من جهة أخرى أفشل الجيش والمقاومة هجومًا ‏للميليشيا حاولت من خلاله سحب جثث قتلاها ‏من ‏سلسلة جبال المرخام ومرتفعات منطقة السحي ‏المحاذية لمدينة الراهدة التي تم تحريرها ‏الجمعة ‏الماضية.‏وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش تابعة للواء ‏الثاني حزم بالمنطقة العسكرية الرابعة ‏وبإسناد ‏طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ‏ميليشيا الحوثي شرق مدينة ‏الراهدة.‏// انتهى //09:42ت م