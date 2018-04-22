سياسي / الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في جنوب تعز

الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
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عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أحرز الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏
وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش فرض سيطرة ‏نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة ‏لمدينة ‏الراهدة جنوبي شرق تعز.‏
وأضاف، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن قوات ‏الجيش تواصل شن هجمات ‏مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في ‏منطقة بيت حاميم والمناطق ‏المتاخمة لمدينة ‏الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.‏
من جهة أخرى أفشل الجيش والمقاومة هجومًا ‏للميليشيا حاولت من خلاله سحب جثث قتلاها ‏من ‏سلسلة جبال المرخام ومرتفعات منطقة السحي ‏المحاذية لمدينة الراهدة التي تم تحريرها ‏الجمعة ‏الماضية.‏
وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش تابعة للواء ‏الثاني حزم بالمنطقة العسكرية الرابعة ‏وبإسناد ‏طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ‏ميليشيا الحوثي شرق مدينة ‏الراهدة.‏
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09:42ت م