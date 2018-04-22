الخليل 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم محافظة الخليل واعتقلت فلسطيني، ونصبت عدة حواجز عسكرية.وأفاد مصدر أمني ومحلي في الخليل أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل ، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتقلت الفتى نسيم تيسير الطيطي.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل ،وداهمت عدة أحياء فيها، وفتشت منازل الفلسطينيين، ونصبت حواجزها على الطرق الرابطة جنوب وشرق المحافظة، وعطلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينين.// انتهى //09:42ت م