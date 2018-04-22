جدة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسرصد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال 1873 زيارة تفتيشية نُفّذت الأسبوع الماضي على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة, 127 مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات، وتوطين قطاع الاتصالات والايواء السياحي.وتأتي هذه الحملات المكثفة بمشاركة الرافد الأمني وبعض الجهات الداعمة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.// انتهى //10:01ت م