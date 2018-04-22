سياسي / مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف اليمنية

الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
  • Share on Google+

عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ‏مصرعه بنيران قوات الجيش ‏اليمني، في جبهة ‏المصلوب غرب محافظة الجوف.‏
وقال مصدر ميداني، يمني، إن القيادي في الميليشيا /خالد مبارك حلسه/ المكنى أبو طالب ‏لقي مصرعه بعد معارك عنيفة مع الجيش في جبهة ‏المصلوب.‏
وأوضح المصدر، في تصريح نقله موقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ ‏أن أبوطالب هو المشرف العام ‏للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام ‏والعبوات ‏الناسفة.‏
// انتهى //
10:01ت م