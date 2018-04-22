سياسي / مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف اليمنية
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعه بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف.
وقال مصدر ميداني، يمني، إن القيادي في الميليشيا /خالد مبارك حلسه/ المكنى أبو طالب لقي مصرعه بعد معارك عنيفة مع الجيش في جبهة المصلوب.
وأوضح المصدر، في تصريح نقله موقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ أن أبوطالب هو المشرف العام للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة.
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