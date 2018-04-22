بيش 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدشّن محافظ بيش رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة حسن بن عبدالله أبوشرحة أمس, فعاليات مهرجان بيش للتسوق والترفيه، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة, وذلك بمقر حديقة الأمير محمد بن ناصر بالمطعن.وتجوّل محافظ بيش والحضور على مختلف الأركان والأقسام التي يضمها المهرجان, الذي يستمر لمدة 45 يوماً, مطلعا على ما يتضمنه من فعاليات متنوعة تشمل البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية والرياضية, إلى جانب البرامج المسرحية وبرامج الأطفال.وأكد أبوشرحة أن فعاليات المهرجان تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن ناصر عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مشددا على أن السياحة في محافظة بيش سيكون لها طابع خاص يجتمع فيها جمال الطبيعة والخدمات المقدمة للزوار والمصطافين.وبين أن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عكفت على تصميم برامج وفعاليات تلبي احتياجات الطفل والأسرة والشباب من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات في مواقع متعددة من المحافظة بمشاركة عدد من القطاعات والإدارات الحكومية.// انتهى //10:02ت م