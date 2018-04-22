القاهرة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته الهاتفية أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون، من تداعيات التصعيد العسكري في سوريا.وأشارت الصحف إلى تنديد الحكومة اليمنية بالصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشا الحوثي في محافظة تعز.وواكبت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو ووزير دفاعه افيجدور ليبرمان حول أحداث قطاع غزة الأخيرة.واهتمت بالاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي بجنوب السويد أمس، في محاولة لتخطي الانقسامات العميقة حول إنهاء الحرب في سوريا.وتحدثت عن الترحيب الدولي بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية الباليستية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إنقاذ إندونيسيا لعشرات الأفراد من الروهينجا، الفارين من ميانمار، من الغرق.// انتهى //10:23ت م