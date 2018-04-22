رام الله 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تثمين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عب العزيز – حفظه الله – في القمة العربية "قمة القدس"في الظهران ، من تأكيد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وأن دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الأساسي للسلام.وأشارت إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية لن تسمح للرئيس الأمريكي ترمب أو غيره بأن يقول أن القدس عاصمة لإسرائيل.وأولت اهتمامًا بامتناع وزارة الخارجية الأميركية عن استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، حيث ذكرت في الفصل الذي تناول إسرائيل والسلطة الفلسطينية "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية، وقطاع غزة"، وقال مستشار الشؤون الخارجية نبيل شعب من إن إسقاط تعبير "الأراضي المحتلة" سبقه وقف نقد الاستيطان وعدم تبني حل الدولتين.وأوردت تأكيدات الرئاسة الفلسطينية، بأنها ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، مرة اخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.ونشرت دعوة هيئة العلماء في فلسطين للتصدي لقرار رفع أصوات المستوطنين بالأقصى، لأنه يمس بقدسية المسجد المبارك، وحرمته، ويعد قرارًا باطلًا يعطي المستوطنين حقا ليس لهم.وتحدثت عن اجتماع وفد من حركة فتح برئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، حيث جرى استعراض شامل للأوضاع في فلسطين في ظل استمرار جرائم القتل والاعتقال والتدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الشعبية السلمية، واستمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.// انتهى //10:23ت م