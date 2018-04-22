حضرموت 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بسيئون محافظة حضرموت مشروع توزيع 26 ألف و 400 كرتون من اللحوم تستهدف 475 ألف فرد، من محافظتي حضرموت ومأرب.وخلال التدشين ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري, وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع إخوانهم اليمنين للتخفيف معاناتهم في ظل وضع معيشي صعب فرضته الأزمة التي تمر بها البلاد.بدورة أوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير فهمي بن منصور, أن هذه الدفعة ستتبعها دفعة أخرى تضم 70 ألف كرتون تستهدف مديريات سيئون والمكلا والشحر بمحافظة حضرموت إضافة إلى محافظتي المهرة ومأرب, مشيرًا إلى أن المساعدات التي تأتي مع قدوم شهر رمضان المبارك تستهدف الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين، عبر تقديم عدد من المساعدات الغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.حضر التدشين مدراء عموم مديريتي سيئون والسوم و مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت.// انتهى //11:26ت م