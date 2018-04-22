بغداد 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرره في 12 مايو المقبل.وأشارت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، شددت في عملية الحد من التزوير خلال يوم الاقتراع.وتناولت أيضا انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي تنطلق غدًا الإثنين لانتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس ‏النقابة ولجنتي المراقبة والانضباط، من بين 69 صحفيًا يتنافسون على هذه المواقع.وعرجت صحف بغداد على الشأن العربي مبرزة الملف السوري, منوهة باجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس بالسويد في مسعى لتخطي الانقسامات حول كيفية إنهاء الأزمة السورية.// انتهى //11:32ت م